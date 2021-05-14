Başkan Erdoğan açıkladı! Kontrollü normalleşme takvimi nasıl olacak? Kısıtlamalar ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı...
Normalleşme ne zaman başlayacak? Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında tam kapanma uygulanıyor. Kısıtlamaların biteceği tarihi merak eden vatandaşlar, son gelişmeleri araştırmaya başladı. Ramazan Bayramı dolayısıyla video mesaj yayınlayan Başkan Erdoğan, kontrollü normalleşme süreci ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Peki, kontrollü normalleşme takvimi nasıl olacak? Kısıtlamalar ne zaman bitecek? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? İşte cevaplar...
Kontrollü normalleşme takvimi nasıl olacak? Türkiye'de dün son 24 saatte 11.534 kişinin testi pozitif çıktı, 238 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısında görülen düşüş sonrası gözler normalleşme sürecine çevrildi. Kısıtlamaların hangi tarihte biteceği merak edilirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan kontrollü normalleşme açıklaması geldi. Peki, kontrollü normalleşme takvimi nasıl olacak? Kısıtlamalar ne zaman bitecek? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? İşte merak edilenler...
KISITLAMALAR NE ZAMAN BİTECEK?
29 Nisan'da başlayan tam kapanma süreci 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek. Kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek Kabine toplantısı ile birlikte kontrollü normalleşme takviminin belli olması bekleniyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KONTROLLÜ NORMALLEŞME AÇIKLAMASI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kontrollü normalleşme sürecine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"İnşallah, salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz. Aşı başta olmak üzere salgın tehdidine karşı gereken her yöntemi kullanacağız. Bunun zorlu ama arkası aydınlık bir imtihan olduğu bilinciyle hareket ediyoruz."
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
13 Mayıs tarihli tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 295 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 534 kişinin testi pozitif çıktı, 238 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1217 oldu.
Ağır hasta sayısı 2 bin 765 oldu, 55 bin 472 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 856 bin 763'e yükseldi.
Test sayısı 50 milyon 259 bin 943'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 83 bin 996, vefat sayısı 44 bin 59, ağır hasta sayısı 2 bin 765 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4, yatak doluluk oranı yüzde 43,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 13 Mayıs saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 14 milyon 777 bin 416, ikinci doz aşı 10 milyon 725 bin 843 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 25 milyon 503 bin 259 olarak gerçekleşti. Birinci ve ikinci doz aşılamaların toplam sayısı İstanbul'da 4 milyon 205 bin 4, Ankara'da 2 milyon 63 bin 746, İzmir'de ise 1 milyon 745 bin 287 doz olarak kayıtlara geçti.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 295 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 534 kişinin testi pozitif çıktı, 238 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1217 oldu. Ağır hasta sayısı 2 bin 765 oldu, 55 bin 472 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 856 bin 763'e yükseldi. Test sayısı 50 milyon 259 bin 943'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 83 bin 996, vefat sayısı 44 bin 59, ağır hasta sayısı 2 bin 765 oldu.
Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesinde görevli sağlık çalışanları, maske, tulum, koruyucu gözlük ve eldivenleriyle yürüttükleri mesaileri sırasında vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Görevleri başında vatandaşlara bayram mesajları veren sağlık çalışanlarının videosunu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık çalışanlarımızdan bir bayram tebriği var. Onların bu fedakar cümlelerine kulak verelim. Bayramımız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Faz 1 Klinik Araştırmalar Merkezi Sorumlusu ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, virüs benzeri parçacık (VLP) temelli yerli Kovid-19 aşısının Faz 2 çalışmalarına 300'den fazla gönüllünün katılacağını belirtti.
Kovid-19 salgını sürecinde aşılamada öncelikli gruplar arasına dahil edilen sağlık çalışanlarının eşleri aşı olmaya başladı.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, tek doz Kovid-19 aşısıyla uzun süre etkili bağışıklık sağlanamayacağını, bu yüzden ikinci dozun, ötelense bile mutlaka yaptırılması gerektiğini belirtti.
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bir mahalle ve Kars'ın Digor ilçesindeki bir köyde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Eskişehir'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek Eskişehir'de ruhsatsız iş yerinde kumar oynadıkları öne sürülen 44 kişiye, Kütahya'da ise 9 kişiye idari para cezası verildi.
Milli motosikletçi İlayda Yağmur Yılmaz, Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Avrupa Kadınlar Kupası'nın İtalya'da düzenlenecek üçüncü ayağında mücadele edemeyecek.
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