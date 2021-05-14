Başkan Erdoğan açıkladı! Kontrollü normalleşme takvimi nasıl olacak? Kısıtlamalar ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı...

Kontrollü normalleşme takvimi nasıl olacak? Türkiye'de dün son 24 saatte 11.534 kişinin testi pozitif çıktı, 238 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısında görülen düşüş sonrası gözler normalleşme sürecine çevrildi. Kısıtlamaların hangi tarihte biteceği merak edilirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan kontrollü normalleşme açıklaması geldi. Peki, kontrollü normalleşme takvimi nasıl olacak? Kısıtlamalar ne zaman bitecek? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? İşte merak edilenler...

KISITLAMALAR NE ZAMAN BİTECEK?

29 Nisan'da başlayan tam kapanma süreci 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek. Kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek Kabine toplantısı ile birlikte kontrollü normalleşme takviminin belli olması bekleniyor.