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Son dakika | Türkiye anlaşmayı duyurdu! Yeni dönem 14 Mayıs'ta başlıyor

Türkiye ve Sırbistan arasında karşılıklı seyahat kısıtlamalarının kaldırılması amacıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı sertifikasının tanınmasına yönelik uygulamanın, 14 Mayıs itibarıyla yürürlüğe gireceği açıklandı.

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Giriş Tarihi: 12.05.2021
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Son dakika | Türkiye anlaşmayı duyurdu! Yeni dönem 14 Mayıs'ta başlıyor

Sırbistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic'in, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi yaptığı belirtilerek Sırp ve Türk vatandaşlarının 14 Mayıs'tan itibaren iki ülke arasında seyahat edebileceklerine karar verildiği ifade edildi.

Açıklamada, iki ülke vatandaşlarının Sırbistan ve Türkiye'nin yetkili makamları tarafından verilen bir aşı sertifikasına sahip olmaları halinde, diğer ülke topraklarına PCR testi yaptırmadan ve karantina tedbiri uygulanmadan girmelerine izin verileceği vurgulandı.

Yaş nedeniyle aşılanmamış bireylerin, ebeveynleri eşliğinde Sırbistan ve Türkiye'ye giriş yapabileceği belirtilen açıklamada, Kovid-19 tedavisi görenlere verilecek bağışıklık belgelerinin de karşılıklı tanınacağı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Selakovic'in Macar mevkidaşı Peter Szijjarto ile de telefonda görüştüğü, Sırbistan'ın Macaristan ile aşı sertifikasını 30 Nisan'dan bu yana başarıyla uyguladığı kaydedildi.

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