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Exxen bayramda ücretsiz mi? Exxen bayramda bedava nasıl izlenir? Acun Ilıcalı açıkladı…

Gündemde özellikle film ve dizi izlemeyi sevenler tarafından ? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Acun Ilıcalı’nın dijital platformu bu yıl açıldı ve içerikleri, fiyatı ile yoğun ilgi görmeyi başardı. Acun Ilıcalı’dan Ramazan Bayramı’na özel açıklaması geldi ve heyecan yarattı. ? Sorgulaması da sıklıkla yapılır oldu. İşte detaylar…

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Giriş Tarihi: 12.05.2021 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021
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Exxen bayramda ücretsiz mi? Exxen bayramda bedava nasıl izlenir? Acun Ilıcalı açıkladı…

? ? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. 2021 Ocak ayında yayın hayatına başlayan dijital film ve dizi izleme platformu hakkındaki bilgiler, içerikleri yakından takip ediliyor. Acun Ilıcalı 'i bayram boyunca ücretsiz mi sunacak? İşte yanıtı…

EXXEN BAYRAMDA ÜCRETSİZ Mİ?

Acun Ilıcalı Exxen'in bir süreliğine ücretsiz olacağını duyurdu. Türkiye'de ya da yurt dışında yaşayanlar fark etmeksizin Exxen; 12, 13, 14, 15 Mayıs günleri yani Ramazan Bayramı süresince ücretsiz izlenebilecek.

Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Acun Ilıcalı, dijital içerik platformunun 12, 13, 14, 15 Mayıs günleri arasında ücretsiz olacağını söyledi. Survivor'da da açıklama yapan Ilıcalı "Ramazan Bayramı süresince herkes ücretsiz izlenebilecek" dedi.

Exxen, bayram tatilinde ücretsiz olarak hizmet verecek. Hizmetten yararlanmak için platforma üye olmak gerekiyor.

EXXEN NEDİR, NE ANALAM GELİYOR?

TV8'in sahibi ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Exxen adıyla duyurduğu platformun adını Ali Taran'ın önerdiğini belirtmişti. Exxen anlamı da araştırılırken, henüz konu hakkında detaylar paylaşılmadı.

ACUN ILICALI'DAN EXXEN AÇIKLAMASI

Çok iddialı bir platformla geliyoruz. Televizyonculukta hayallerimizi gerçekleştirecek noktada değiliz.

"İSMİNİ ALİ TARAN BULDU"

Dijital dediğin zaman bambaşka bir dünya. İsmi belli. Ali Taran buldu. Bayıldım. Güzel bir platform olacak. İçerik olarak da ciddi zengin olacağını düşünüyorum. Benim hayalini kurduğum bir projem var bir sürpriz programı. Onu yapacağım. Kendime bir ekip kuruyorum bu program için. Çok iddialı bir model programı yapacağız. Türkiye'nin en iyi modellerini seçeceğiz. Onun dışında belgesellerimiz var. Çok önemli birimlerden çok önemli destek alacağımızı düşünüyorum.

EXXEN ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Exxen'de reklamlı olarak yayınlanan içerikler için aylık 9.90 TL ücret gerekiyor. Reklamsız üyelikte ise aylık 19.90 TL ücreti var. Yıllık olarak reklamlı içerik ise 99.90 TL. Yıllık reklamsız üyelik ise 199.90 TL

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