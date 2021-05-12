Exxen bayramda ücretsiz mi? Exxen bayramda bedava nasıl izlenir? Acun Ilıcalı açıkladı…
Gündemde özellikle film ve dizi izlemeyi sevenler tarafından Exxen bayramda ücretsiz mi? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Acun Ilıcalı’nın dijital platformu bu yıl açıldı ve içerikleri, fiyatı ile yoğun ilgi görmeyi başardı. Acun Ilıcalı’dan Ramazan Bayramı’na özel Exxen açıklaması geldi ve heyecan yarattı. Exxen bayramda bedava nasıl izlenir? Sorgulaması da sıklıkla yapılır oldu. İşte detaylar…
Exxen bayramda ücretsiz mi? Exxen bayramda bedava nasıl izlenir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. 2021 Ocak ayında yayın hayatına başlayan dijital film ve dizi izleme platformu hakkındaki bilgiler, içerikleri yakından takip ediliyor. Acun Ilıcalı Exxen'i bayram boyunca ücretsiz mi sunacak? İşte yanıtı…
EXXEN BAYRAMDA ÜCRETSİZ Mİ?
Acun Ilıcalı Exxen'in bir süreliğine ücretsiz olacağını duyurdu. Türkiye'de ya da yurt dışında yaşayanlar fark etmeksizin Exxen; 12, 13, 14, 15 Mayıs günleri yani Ramazan Bayramı süresince ücretsiz izlenebilecek.
Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Acun Ilıcalı, dijital içerik platformunun 12, 13, 14, 15 Mayıs günleri arasında ücretsiz olacağını söyledi. Survivor'da da açıklama yapan Ilıcalı "Ramazan Bayramı süresince herkes ücretsiz izlenebilecek" dedi.
Exxen, bayram tatilinde ücretsiz olarak hizmet verecek. Hizmetten yararlanmak için platforma üye olmak gerekiyor.
EXXEN NEDİR, NE ANALAM GELİYOR?
TV8'in sahibi ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Exxen adıyla duyurduğu platformun adını Ali Taran'ın önerdiğini belirtmişti. Exxen anlamı da araştırılırken, henüz konu hakkında detaylar paylaşılmadı.
ACUN ILICALI'DAN EXXEN AÇIKLAMASI
Çok iddialı bir platformla geliyoruz. Televizyonculukta hayallerimizi gerçekleştirecek noktada değiliz.
"İSMİNİ ALİ TARAN BULDU"
Dijital dediğin zaman bambaşka bir dünya. İsmi belli. Ali Taran buldu. Bayıldım. Güzel bir platform olacak. İçerik olarak da ciddi zengin olacağını düşünüyorum. Benim hayalini kurduğum bir projem var bir sürpriz programı. Onu yapacağım. Kendime bir ekip kuruyorum bu program için. Çok iddialı bir model programı yapacağız. Türkiye'nin en iyi modellerini seçeceğiz. Onun dışında belgesellerimiz var. Çok önemli birimlerden çok önemli destek alacağımızı düşünüyorum.
EXXEN ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?
Exxen'de reklamlı olarak yayınlanan içerikler için aylık 9.90 TL ücret gerekiyor. Reklamsız üyelikte ise aylık 19.90 TL ücreti var. Yıllık olarak reklamlı içerik ise 99.90 TL. Yıllık reklamsız üyelik ise 199.90 TL
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Arefe günü tesbih namazı! Arefe gününde kılınacak tesbih namazı kaç rekat nasıl kılınır? Arefe namazı için detaylar...
- Bayram hutbesi duaları: Ramazan Bayramı hutbesinde hangi dualar okunur? Kaç tekbir getirilir?
- Bayramda tatlıcılar açık mı, kapalı mı? 13 Mayıs'ta tatlıcılar ve pastaneler açılacak mı? İşte genelge detayları...
- 13 Mayıs bayram hutbesi: Ramazan Bayramı namazı hutbesi nasıl yapılır? 2021 Diyanet bayram hutbesi Arapça Türkçe
- Bayramda seyahat kısıtlaması var mı, olacak mı? Ramazan Bayramı'nda şehirler arası seyahat yasak mı?
- Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? Bayramda nereler açık, kapalı olacak? 13, 14,15 Mayıs...
- Bayramda bankalar açık mı, kapalı mı? Bayramda EFT ve havale yapılır mı? Genelge detayları...
- Ramazan Bayramı'nda teşrik tekbiri getirilir mi? Teşrik tekbirleri ne zaman başlar, nasıl yapılır? Kaç defa getirilir?
- 1000 İhlas Suresi Arefe günü okumanın fazileti nedir? İhlas Suresi tefsiri, faziletleri ve anlamı
- İhlas suresi okunuşu: İhlas suresi Arapça okunuşu Türkçe anlamı (meali) | İhlas suresi faziletleri neler?
- Bugün marketler kaçta kapanıyor? Arefe Günü marketler kaça kadar açık? İşte A101, BİM, ŞOK, Migros çalışma saatleri!
- Lise sınavları iptal mi? 2021 2. dönem lise sınavları ne zaman, nasıl olacak? Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflar...