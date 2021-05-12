Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile flaş uyarı
"Bayramda hava nasıl olacak?" sorusu cevap buldu. Ramazan Bayramı arefesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden birçok ile flaş uyarı geldi. Başta İstanbul olmak üzere Marmara ve Kuzey Ege'yi işaret eden Meteoroloji, kuvvetli rüzgarların geleceğini dile getirdi. Peki İstanbul'a yağmur yağacak mı? Bayramda hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü "Bayramda hava nasıl olacak?" sorusunu yanıtladı.
Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde bugün güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli fırtına tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde bugün yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde havanın parçalı bulutlu, diğer yerlerde az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.
Kuzey, iç ve doğu kesimlerde sıcaklığın 2 ila 5 derece artması bekleniyor. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik öngörülmezken, sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?
Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege, Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgarlar beklendiğini söyledi. Özdemirci, hafta başından itibaren yağışlı havanın etkisini yitireceği ve hafta ortasında sıcaklıkların yükseleceğini aktardı.
Bayramın 1. günü: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Bayramın 2. günü: Marmara, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusu parçalı bulutlu, Edirne, Kırklareli, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.
Bayramın 3. günü: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIKLAR ARTACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ANKARA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
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