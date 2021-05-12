Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile flaş uyarı

SICAKLIKLAR ARTACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.