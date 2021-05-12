13 Mayıs 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mehmetçikle bayramlaştı: Zafere bir nebze kaldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mehmetçikle bayramlaştı: Zafere bir nebze kaldı

Başkan , İçişleri Bakanı 'nun ziyaret ettiği 'nde görevli askerlerin bayramını kutladı. Terörle mücadelede zafere bir nebze kaldığını bildiren Başkan Erdoğan, "Bu zaferi inşallah beraberce, şu anda kabirlerinde uyuyan şehitlerimizin rahat uyuması için gerçekleştirmiş bulunuyoruz." dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.05.2021 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021
ABONE OL
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mehmetçikle bayramlaştı: Zafere bir nebze kaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Düztepe Üs Bölgesi'nde Mehmetçikle bir araya geldi.

Askerlerle sohbet eden Bakan Soylu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.

Başkan Erdoğan, Soylu'nun telefonundan askerlere seslendi.

"SİZLERİ TEBRİK EDİYORUM"

Mehmetçiğin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Başkan Erdoğan, "Er, erbaş ve uzman çavuşlarımız, Ramazan Bayramı'nın arifesinde hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Şu anda bulunduğunuz yerlerin ne kadar önemli olduğunu özellikle biliyorum. Orada verdiğiniz mücadele sebebiyle sizleri tebrik ediyorum. Buralarda daha önce çok şehitlerimiz oldu, mekanları cennet olsun. Yaralılarımız oldu, Rabbim şifa versin. Sürdürdüğünüz bu mücadele sebebiyle şahsım, milletim adına sizleri tebrik ediyorum, kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"ZAFERE BİR NEBZE KALDI"

Terörle mücadelede zafere bir nebze kaldığını bildiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bu zaferi inşallah beraberce, şu anda kabirlerinde uyuyan şehitlerimizin rahat uyuması için gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Çünkü onların ardından sizlerin verdiği bu mücadele, özellikle şehitlerimizi rahat ettirmiştir. Ailelerinizle birlikte sizlere mutluluklar diliyorum. Yaralılarımıza da şifalar diliyorum, kalın sağlıcakla" diye konuştu.

Başkan Erdoğandan flaş açıklamalar BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR
Başkan Erdoğandan dünyaya İsrail çağrısı BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DÜNYAYA İSRAİL ÇAĞRISI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA