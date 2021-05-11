Son dakika: İstanbul Boğazı'nda faciadan dönüldü! 79 metrelik gemiye acil müdahale
Son dakika haberine göre Kuruçeşme açıklarında dümen arızası yaşan kuru yük gemisi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri tarafından acil demir bölgesine demirletildi.
İstanbul Boğazı'nda dümen arızası yapan kuru yük gemisi "İrfan Savaş", Büyükdere acil demir bölgesine demirletildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 79 metre boyundaki kuru yük gemisi, Kuruçeşme önlerinde dümen arızası yaptı. Gemi, Kurtarma-12 römorkörü ve kılavuz kaptan eşliğinde Büyükdere acil demir bölgesine emniyetle demirletti.
KEGM MÜDAHALE ETTİ
Kuruçeşme önlerinde arızalanan 79 metrelik İRFAN SAVAŞ isimli gemiye KEGM römorkörü müdahale etti. KEGM resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda; "Kuruçeşme önlerinde dümen arızası yaşayan 79 metre boyunda İRFAN SAVAŞ isimli kuru yük gemisi, KURTARMA 12 Römorkörümüz ve kılavuz kaptanımız eşliğinde Büyükdere acil demir bölgesine emniyetle demirletildi." ifadeleri kullanıldı.
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