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Son dakika: İstanbul Boğazı'nda faciadan dönüldü! 79 metrelik gemiye acil müdahale

Son dakika haberine göre açıklarında dümen arızası yaşan kuru yük gemisi (KEGM) ekipleri tarafından acil demir bölgesine demirletildi.

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Giriş Tarihi: 11.05.2021 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021
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Son dakika: İstanbul Boğazı'nda faciadan dönüldü! 79 metrelik gemiye acil müdahale

İstanbul Boğazı'nda dümen arızası yapan kuru yük gemisi "", acil demir bölgesine demirletildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 79 metre boyundaki kuru yük gemisi, önlerinde dümen arızası yaptı. Gemi, Kurtarma-12 römorkörü ve kılavuz kaptan eşliğinde Büyükdere acil demir bölgesine emniyetle demirletti.

KEGM MÜDAHALE ETTİ
Kuruçeşme önlerinde arızalanan 79 metrelik İRFAN SAVAŞ isimli gemiye KEGM römorkörü müdahale etti. KEGM resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda; "Kuruçeşme önlerinde dümen arızası yaşayan 79 metre boyunda İRFAN SAVAŞ isimli kuru yük gemisi, KURTARMA 12 Römorkörümüz ve kılavuz kaptanımız eşliğinde Büyükdere acil demir bölgesine emniyetle demirletildi." ifadeleri kullanıldı.


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