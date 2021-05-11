Son dakika: İstanbul Boğazı'nda faciadan dönüldü! 79 metrelik gemiye acil müdahale

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 79 metre boyundaki kuru yük gemisi, Kuruçeşme önlerinde dümen arızası yaptı. Gemi, Kurtarma-12 römorkörü ve kılavuz kaptan eşliğinde Büyükdere acil demir bölgesine emniyetle demirletti.



