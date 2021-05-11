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Sağlık Bakanlığı 11 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosu | Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü vaka sayısı ne kadar?

11 Mayıs 2021'e ait koronavirüs vaka ve vefat tablosunu duyurdu. ’nin Kovid-19 savaşında son durum ne? Bugün Türkiye’de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü? İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaştığı Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosu…

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Giriş Tarihi: 11.05.2021 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021
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Sağlık Bakanlığı 11 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosu | Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü vaka sayısı ne kadar?

covid19.saglik.gov.tr'den 'nin Covid-19 vaka, vefat, ağır hasta, iyileşen, test sayısı ile ilgili 11 Mayıs 2021'e ait tabloyu yayımladı. 24 saatlik tabloya göre; Türkiye'de 11 Mayıs 2021 tarihinde Kovid-19'dan kaç kişi vefat etti, vaka sayısı ne kadar oldu? Ağır hasta, iyileşen ve test sayısı ne kadar oldu?

İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaştığı Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosu...

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

11 Mayıs verileri açıklandı! Vaka sayısında artış var 11 MAYIS VERİLERİ AÇIKLANDI! VAKA SAYISINDA ARTIŞ VAR

Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 452 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 497 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 975 oldu, 22 bin 253 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 766 bin 124'e yükseldi.

GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN KORONAVİRÜS TABLOLARI

10 MART

9 MAYIS

8 MAYIS

7 MAYIS

6 MAYIS

5 MAYIS

4 MAYIS

3 MAYIS

2 MAYIS

1 MAYIS

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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