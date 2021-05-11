Koronavirüsle mücadele kapsamında o ilde bir ilk yaşandı! Tebrik ederek duyurdu

"BAZI İLÇELERİMİZ DALGALANMALAR YAŞIYOR"

Oruç açıklamasına şöyle devam etti: "İl genelinde elde edilen güçlü düşüş tablosuna rağmen, halen ilçelerimiz özelinde bazı dalgalanmalar yaşıyor, il dışı temas oranı yüksek Terme, Salıpazarı, Ayvacık gibi ilçelerimizde bu kısmi dalgalanmanın önüne istediğimiz oranda geçemiyoruz. Bu durum da aynı hafta içinde bir ilçemizde vaka sayılarında yüzde 57 düşüş yaşanırken, bir başka ilçemizde yüzde 137 oranında artış tablosu gözükmesine ya da bir ilçemizde il ortalamasının yüzde 50 altında vaka yayılım hızı görülürken, bir diğer ilçemizde il ortalamasının neredeyse 3 katı vaka yayılım hızı tespit edilmesine neden oluyor. Samsun'un tüm ilçeleri bir zincirin parçaları gibi birbirine bağlı. Bir ilçemizde yaşanan vaka artışı çok kısa sürede, hızla diğer ilçelerimize de yansıyabiliyor."