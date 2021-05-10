Sınırda yakalanan DEAŞ’lı terörist FETÖ ile olan ilişkiyi ifşa etti

"HEDEFLERİNİN ALTIN NESİL YETİŞTİRMEK OLDUĞUNU SÖYLEDİLER"

İlkokuldan itibaren Melbourne'de bulunan FETÖ okulu Işık Koleji'nde okuduğunu, kendisiyle birlikte 5 kardeşinin daha FETÖ kolejinde eğitim aldığını belirten Aden'in, Işık Koleji'nin, FETÖ için "Altın Nesil" yetiştirmeyi amaçlayan bir pilot okul olduğunu, bu hedefin öğrencilere de bildirilerek paylaşıldığını anlattığı kaydedildi.