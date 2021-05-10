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Sınırda yakalanan DEAŞ’lı terörist FETÖ ile olan ilişkiyi ifşa etti

’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışırken 'da yakayı ele veren DEAŞ’lı vatandaşı Saed Aden hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Saed Aden'in FETÖ’nün sözde 'altın nesil' yetiştirdiği ’nden mezun olduğu belirlendi. Saed Aden'in ifadesinde, okulda sık sık FETÖ elebaşı ’in kitaplarının okutularak, vaazlarının dinletildiğini söylediği öğrenildi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 10.05.2021 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021
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Sınırda yakalanan DEAŞ’lı terörist FETÖ ile olan ilişkiyi ifşa etti

'ye yasadışı yollardan geçmeye çalışırken 'da yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi vatandaşı Saed Aden'in, FETÖ'nün sözde 'altın nesil' yetiştirdiği 'nden mezun olduğu ortaya çıktı.

Saed Aden'in ifadesinde, ilkokuldan itibaren 'deki FETÖ okulu Işık Koleji'nde okuduğunu, kendisiyle birlikte 5 kardeşinin daha burada eğitim aldığını anlattığı öğrenildi.

Terör örgütü DEAŞ üyesi Saed Aden, 14 Şubat 2021'de 'den yasadışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışırken Reyhanlı'da yakalandı. Aden sorgusunda terör örgütü DEAŞ'la ilgili bildiklerinin yanı sıra kendisiyle ilgili dikkat çekici bir bilgi verdi.

Terör örgütü DEAŞ üyesi Saed Aden ifadesinde, asıllı olduğunu, Yeni Zelanda'da doğduğunu daha sonra ailesiyle birlikte 'ya taşındıklarını anlattı.

"HEDEFLERİNİN ALTIN NESİL YETİŞTİRMEK OLDUĞUNU SÖYLEDİLER"

İlkokuldan itibaren 'de bulunan FETÖ okulu Işık Koleji'nde okuduğunu, kendisiyle birlikte 5 kardeşinin daha FETÖ kolejinde eğitim aldığını belirten Aden'in, Işık Koleji'nin, FETÖ için "Altın Nesil" yetiştirmeyi amaçlayan bir pilot okul olduğunu, bu hedefin öğrencilere de bildirilerek paylaşıldığını anlattığı kaydedildi.

"GÜLEN'İN KİTAPLARI OKUTULUR, VAAZLARI DİNLETİLİRDİ"

Okul kurucusunun FETÖ'nün Melbourne'deki STK'larından biri olan 'nın Onursal Başkanı olduğu bilgisini veren Saed Aden'in, okulda sık sık FETÖ elebaşı 'in kitaplarının okutularak, vaazlarının dinletildiğini söylediği öğrenildi.

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