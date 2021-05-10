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Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 3 büyük il için flaş açıklama

"Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak?" sorusu cevap buldu. Ramazan ayının bitiminin sayılı günler kala Türkiye'de gözler bayrama çevrildi. Peki milyonların heyecanla beklediği Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bayramı da kapsayan tahmini açıklaması yapıldı.

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Giriş Tarihi: 10.05.2021
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Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 3 büyük il için flaş açıklama

Yurt genelinde etkili olan fırtına, salı gününe kadar devam edecek. Hafta ortasından itibaren ise sıcaklıklar yükselecek. Ramazan Bayramı'nda hava açık ve bol güneşli olacak.

Cumartesi günü başlayan şiddetli fırtına çatıları uçurdu, minareleri devirdi. Özellikle iç kesimlerde etkili olan fırtına, bugün de devam edecek.

Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege, Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgarlar beklendiğini söyledi.

Meteoroloji pazartesi ve salı geceleri için zirai don uyarısı da yaptı.

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Özdemirci, hafta başından itibaren yağışlı havanın etkisini yitireceği ve hafta ortasında sıcaklıkların yükseleceğini aktardı.

Ramazan Bayramı'nda yurdun genelinde yağış beklenmiyor.

3 BÜYÜK KENTİN HAVA DURUMU

İstanbul hafta boyu güneşli olacak. Bayramın ilk günü sıcaklık 25 dereceye kadar çıkacak.

Başkentte hava az bulutlu ve güneşli olacak. Hafta başında gece sıcaklığı 5 dereceye düşse de bayramın ilk günü termometre 28 dereceye kadar yükselecek.

İzmir'de de yine hafta boyu güneşli bir hava etkili olacak. Sıcaklıklar gece en düşük 14, gündüz en yüksek 28 derece olacak.

Ramazan Bayramı boyunca Ankara, İstanbul ve İzmir'de yağış öngörülmüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, arife günü ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Ramazan Bayramı'nın birinci günü Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu olacağı, Van ve Hakkari çevrelerinde sağanak ile gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Cuma günü Marmara, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Edirne, Kırklareli, Van ve Hakkari çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

Bayramın üçüncü günüyse kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, kuzey, iç ve doğu bölgelerde de mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Ramazan Bayramı boyunca Ankara, İstanbul ve İzmir'de yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığının Ankara'da 25-31, İstanbul'da 23-28 ve İzmir'de 26-30 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

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