Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 3 büyük il için flaş açıklama

Cuma günü Marmara, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Edirne, Kırklareli, Van ve Hakkari çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.