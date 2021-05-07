Eskişehir'de CHP'li belediye 2 kişiyi hastanelik etti! Çeşmeden sarı renkte su aktı

'MAHALLEDEKİ İÇME SUYU HATLARI YENİLENECEK'

Alpu Belediye Başkanı Güler, şebekeye kaçak olarak bağlanan evden ilaçlama tankerine su çekilirken, içme suyu hattına zirai ilaç karıştığını tespit ettiklerini belirtip, "İlçemiz tarım bölgesi. Tarımsal faaliyetlerimizin yoğun olduğu yerleşkeyiz. Yapılan tespitler de bu doğrultuda. Vatandaşımız ilaçlama tankerine su alırken, ilçemizdeki kanalizasyon çalışması esnasında içme suyu borusunun patlaması sonucu vakum oluşmuş. Tankerde bulunan tarım ilacının da içme suyuna karıştığı yönünde tespitimiz var. Bunların araştırma çalışmalarına ESKİ ekipleri ve buradaki ilgili kurumlarımız tarafından devam ediliyor. En önemlisi, burada telafisiz kaza ile karşı karşıya kalmadık. İnsan sağlığına zarar verecek durumlarla karşı karşıya kalmadık" dedi.