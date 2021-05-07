Elle doldurulan çalışma izin belgesi için son gün! Geceden itibaren ceza kesilecek
Elle doldurulan çalışma izin belgelerinin geçerlilik süresi bu gece 00.00'da sona eriyor. Bundan sonra muaf olan vatandaşların e-Devlet üzerinden başvuru ile çıkardıkları çalışma izin belgelerini işverenlere imzalatarak ibra etmeleri gerekiyor. Belgelerin mutlak suretle kaşeli ve imzalı olması gerekecek. İncelemelerde güzergah dışında ibraz edilen belgeler kabul edilmeyecek. Elle doldurulan çalışma izin belgesi ile dışarı çıkanlar adli ve idari işlem uygulanacak. İşte son dakika gelişmesinin detayları...
Türkiye, koronavirüs vaka sayılarının 60 binleri bulmasının ardından önce kısmi kapanma, daha sonra ise tam kapanma uygulamasına geçti. Vatandaşlar 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00 itibarıyla evlerine kapandı. Seyahat edeceklerden zorunlu hallerini bildirerek 'Seyahat İzin Belgesi' alması istenirken, kısıtlamadan muaf olan sektörlerde çalışanlardan da, 'Görev İzin Belgesi' düzenlemesi istendi.
SUİSTİMALLERİ AZALTMAK İÇİN E-DEVLET HAMLESİ
İçişleri Bakanlığı, firmaların kaşeleri ve imzalarını kullanarak kısıtlamaları delen kişilere önlem aldı. Bu kapsamda e-başvuru paneli açıldı, muaf sektörlerdekilere buradan aldıkları resmi belgeyi kurumlarına kaşeletip imzalatarak ibraz etmeleri zorunluluğu getirildi.
MAĞDURİYETLERİN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN EK SÜRE VERİLDİ
İçişleri Bakanlığı'nın kararı duyurmasının ardından tam kapanmadan muaf sektörde çalışan vatandaşlar e-başvuru sistemine akın etti. Sistemde kilitlenince, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için 7 Mayıs 00.00'a kadar ek süre verildi. Bu sürede elle doldurulan çalışma izin belgelerinin kullanımına onay verildi.
ARTIK SAATLER KALDI
Bugün gün içerisinde e-başvuru sistemi üzerinden Görev İzin Belgesi formunu almayan vatandaşlara yarın polis kontrol noktalarında cezai işlem uygulanacak. Elle çıkarılan çalışma izin belgelerine müsaade edilmeyecek. Belgelerin mutlak suretle kaşeli ve imzalı olması gerekecek.
GÜZERGAHLA SINIRLI OLACAK
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha önce katıldığı birçok programda suistimallere dikkat çekerek, güzergah uyarısında bulunmuştu. Polis ve jandarma ekipleri evrakların güzergahlarına dikkat edecek. İncelemelerde güzergah dışında ibraz edilen belgeler kabul edilmeyecek.
ÇALIŞMA İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?
Çalışma izin belgesi alabilmek için öncelikle E-Devlet giriş şifresine sahip olmanız gerekmektedir. Eğer bu şifreye sahip değilseniz, E-Devlet internet sitesi üzerinden internet bankacılığı ile giriş yap seçeneğini kullanarak da işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Sokağa çıkma yasağı çalışma izin belgesi alabilmek için bu girişi tamamladıktan sonra "İçişleri Bakanlığı E-Başvuru" ekranına ulaşmanız gerekecektir. Bu ekrana, sonraki sayfada yer alan linke tıklayarak ya da arama bölümüne bu ifadeyi yazarak ulaşabilirsiniz.
Sistemde yaşanan yoğunluk sebebiyle karşınıza "Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı." ya da işleminiz devam ediyor şeklinde bir uyarı çıkabilecektir. Bu durumda işleminizin devam etmesini beklemeniz gerekmektedir.
Başvuruda bulunacak çalışanın e-başvuru sistemini kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi alınamaması durumunda bir defaya mahsus olmak ve en fazla üç gün için geçerli olmak kaydıyla Ek-1'de örneği sunulan görev belgesi formu manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle düzenlenebilecek. e-başvuru sitemi üzerinden veya zorunlu hallerde manuel olarak düzenlenen görev belgeleri kapsamında;
İşyeri/firma yetkilisi, imza altına aldığı belgede belirtilen kişinin yetkilisi olduğu işyerinde/firmada çalıştığı, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında zorunlu bir amaçla işyerinde olması gerektiği bilgisinin doğruluğundan, Hakkında görev belgesi düzenlenen kişi ise kendisi ile ilgili bilgilerin doğruluğundan ve sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet nedeni ile buna bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı davranmaktan, sorumlu olacak.
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