CHP'nin eski avukatı 24 Haziran'da yaşananları anlattı: İnce'nin oy oranının artmasına üzülmüş HDP'ye sevinmişler!

A Haber'de Memleket Meselesi'ne konuk olan CHP ve Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, Özgür Özel, ''İnce yüzde 30'u geçince koltuğuna yapıştı.''ifadelerini kullanırken, HDP'nin oy oranını yükseltmesinin Genel Merkez ve Özgür Özel nazarında büyük bir sevinçle karşılandığını aktardı.

İNCE'Yİ PARTİDEN TASFİYE PLANI!

4 Mayıs itibariyle Sayın Muharrem İnce'nin adaylığı açıklandı. 55 günlük bir seçim kampanyası yaptı, 100'e yakın yerde miting yaptı. Görüldüğü üzere Muharrem İnce'nin partinin dışında kalması için Cumhurbaşkanı adayı olduğunda seçilemeyeceği, milletvekili de olamayacağı kendisinin ve ekibinin tasfiye edileceği düşünüldü.

Seçim akşamı Cumhurbaşkanı Adayımız Muharrem İnce, Türkiye'nin her yerinde miting yaparken ki o dönemlerde anketlerde CHP'nin yüzde 20'nin altında olduğu söyleniyordu. Muharrem İnce bu çalışmasıyle oy oranını yüzde 31'e yükseltti. Sağladığı fayda çok büyük oldu.

HDP BARAJI GEÇİNCE HAVAYA FIRLADI!

Seçim akşamı partinin 9.katında Aykut Erdoğdu'nun odasında, Özgür Özel, Aykut Erdoğdu, ben ve birkaç kişi daha TV ekranlarında seçim sonuçlarını takip ediyorduk. Bu gözler bunu bizzat gördü; Sayın Muharrem İnce yüzde 30'u geçince koltuğuna yapıştı, ancak HDP yüzde 10 barajını geçince, Milli Piyango'dan büyük ikramiye kazanmış gibi havaya fırladı.