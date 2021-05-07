"Seçim gecesi HDP barajı geçince Özgür Özel havaya uçtu" CHP'nin eski avukatından flaş sözler

CHP'nin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çiçek, seçim sonuçlarını partinin genel merkezinde ki 9. kattaki Aykut Erdoğdu'nun odasında takip ettiklerini, Özgür Özel'in HDP'nin yüzde 10 barajını geçtikten sonra sevinçten havaya uçtuğunu söyledi. İnce'nin ise oy oranının yüzde 30'u aşması sonrası ise adeta üzüldüğünü dile getirdi.

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