TSK'dan sınırın sıfır noktasında flaş hareketlilik! Savaş uçakları ve helikopterler...

Operasyonlarla eş zamanlı olarak Irak sınırının sıfır noktasındaki Hakkari'nin Çukurca ilçesinde de hareketlilik yaşanıyor. Dün akşam ilçenin semalarında uçak sesleri duyulurken, bu sabah saatlerinden itibaren ise helikopter ve zırhlı araç yoğunluğu yaşandı.