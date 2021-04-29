Kıbrıs görüşmeleri sonuçsuz kaldı! Mevlüt Çavuşoğlu ve Ersin Tatar açıklamalarda bulundu

Bu toplantının olabilmesi, bizim bunları söyleyebilmemiz de önemlidir. Gelinen pozisyonlarda, bizim burada sormamız gereken ortak zemin var mı yok mu?

Biz tavrımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Yeni siyaset Kıbrıs'ta egemen eşitliğe dayalı. Bizim eski şartlarda masaya oturmamızın hiçbir anlamı olmayacaktır.