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Son dakika: HDP'li Gergerlioğlu hakkında flaş gelişme! İddianame hazırlandı

Son dakika haberi... 'li Gergerlioğlu hakkında 'deki eylemi nedeniyle kamu görevini usulsüz üstlenme ve iş yeri dokunulmazlığını ihlalden iddianame hazırlandı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 28.04.2021 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021
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Son dakika: HDP'li Gergerlioğlu hakkında flaş gelişme! İddianame hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, milletvekilliği düşen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) eylemi nedeniyle kamu görevini usulsüz üstlenme ve iş yeri dokunulmazlığını ihlal suçlarından iddianame hazırladı.

İddianamede, Gergerlioğlu'nun kesin hüküm giydiği, bunun üzerine Anayasa'nın 84. maddesi gereği TBMM Genel Kurulu'nun 17 Mart 2021 tarihli 60. birleşiminde söz konusu durumun bilgiye sunulduğu ve şüphelinin milletvekilliğinin düşürüldüğü belirtildi.

Gergerlioğlu'nun kamu görevinin sona ermesine rağmen, usulsüz olarak üstlendiği milletvekilliği göreviyle 18-19 ve 20 Mart'ta milletvekili olarak hareket etmeye devam ettiği kaydedilen iddianamede, şüphelinin resmi görevi kalmamasına rağmen belirtilen süre zarfında gece ve gündüz kesintisiz bir şekilde TBMM'de bulunmaya devam ederek, nitelikli olarak iş yeri dokunulmazlığını ihlal ettiği, TBMM tutanaklarının da bu durumu doğruladığı vurgulandı.

İddianamede, şüphelinin "iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" ve "kamu görevini usulsüz üstlenme" suçlarını işlediği belirtilerek, Gergerlioğlu'nun 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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