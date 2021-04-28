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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Türkmenistan Başkanı Berdimuhammedov'a taziye telefonu

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, telefonda görüştüğü Devlet Başkanı Berdimuhammedov'a babasının vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 28.04.2021 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Türkmenistan Başkanı Berdimuhammedov'a taziye telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile telefonda görüştü.

Başkan Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov'un babası Melikgulu Berdimuhammedov'un vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.

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