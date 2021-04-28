Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Türkmenistan Başkanı Berdimuhammedov'a taziye telefonu
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, telefonda görüştüğü Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov'a babasının vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.
GÜNDEM AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile telefonda görüştü.
Başkan Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov'un babası Melikgulu Berdimuhammedov'un vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.