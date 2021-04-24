Son dakika | Türkiye tarihi iftiraya geçit vermeyecek! Soykırım yalanına net cevap: "Arkasındaki oyuncuları biliyoruz"





24 NİSAN 1915'TE NE OLDU?

ABD medyası, Joe Biden yönetiminin, 24 Nisan'da yani bugün Ermeni soykırımı yalanını tanıyacağını iddia ediyor. Biden'ın 24 Nisan açıklamasının içeriği hiç şüphesiz ABD-Türkiye ilişkilerinin geleceğini de yakından ilgilendiriyor.

Peki Ermeni diasporasının girişimleriyle birçok ülke parlamentosu tarafından "Soykırımı Anma Günü" olarak kabul edilen 24 Nisan 1915 yılında ne olmuştu? 1. Dünya Savaşı'nın başlaması ve Osmanlı İmparatorluğu'nun itilaf devletlerine karşı Almanya'nın yanında savaşa girmesiyle bağımsız Ermenistan hayalleri kuran Ermeni komitacılar için büyük bir fırsat olarak görülmüştü. Osmanlı Ordusu'nun Sarıkamış'ta yenilmesinin ardından gönüllü birlikler oluşturan silahlı Ermeni komitacılar, Doğu Anadolu'da Müslümanlara karşı katliamlar yapmışlardı. 24 Nisan 1915'te yayınlanan genelge ile Hınçak, Taşnak ve benzeri Ermeni komitelerinin kapatılmasına ve örgüt üyelerinin tutuklanmasına karar verildi. Tarihçi Prof. Erhan Afyoncu'ya göre "24 Nisan silahlı Ermeni komitecilerin tutuklandığı tarihtir. Ermeni tehcirinin başlangıç tarihi 27 Mayıs'tır." Prof. Afyoncu şöyle devam ediyor: "24 Nisan tutuklamaları esnasında çatışma meydana gelmediği gibi Ermeni ileri gelenlerine yönelik öldürme olayı da olmamıştı. Ancak komitelerin lider kadrolarının tutuklanması, muhtemel bir genel isyanın etkisiz ve lidersiz kalmasına yol açmıştı."

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