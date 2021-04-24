Son dakika: Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Başkan Erdoğan, koronavirüs salgını süresi içerisinde birçok vatandaşın kaybedildiğini, doktorlardan hemşiresine, sağlık memuruna varıncaya kadar birçok sağlık çalışanının da Hakk'a uğurlandığını söyledi.

Erdoğan, kaybedilen sağlık personeli arasında profesöründen doçentine, doktoruna varıncaya kadar her kademeden doktorların, hocaların bulunduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bütün bu kovid salgını süresinde onlar hiçbir şeyden yılmadılar, hiçbir şeyden kaçınmadılar. Gerek hastanelerde gerek evlerdeki müdahalelere varıncaya kadar yoğun bir çalışmanın içerisinde oldular. Bu çalışmalar esnasında da tabii bazı bulaşlar oldu, şu oldu, vesaire ama onlar yılmadan, usanmadan bu mücadelelerini sürdürdüler. Ben tüm ölen sağlıkçı kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Şu anda hasta yatağında olanlara Rabb'imden şifalar diliyorum. Tabii bir şeyi çok açık, net söylemek lazım. Özellikle bu süre içerisinde verdikleri bu mücadeleyle Hakk'a yürüyenler inanıyorum ki sevgili Peygamberimize inşallah komşu olacaklardır. Çünkü onlar bu mücadeleyi bunun için verdiler ve şu anda da hala bu mücadeleyi, bu koronavirüs salgını boyunca sürdürüyorlar. Bu kovid salgınlarıyla bu mücadeleyi yine aynı şekilde sürdürüyorlar.