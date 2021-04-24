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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Başkan , Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğünde iftar sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, salgın ile mücadele sırasında hayatını kaybeden sağlık çalışanları için "İnanıyorum ki sevgili Peygamberimiz'e inşallah komşu olacaklardır. Çünkü onlar bu mücadeleyi bunun için verdiler." dedi.

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Giriş Tarihi: 24.04.2021 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Başkan , Selimiye Mahallesi'ndeki Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğünde sağlık çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi.

İftar programı çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erdoğan, her akşam değişik bir yerde iftar yapma fırsatını bulduklarını, bu akşam da sağlık personeli ile bir araya geldiklerini dile getirdi.

Başkan Erdoğan, koronavirüs salgını süresi içerisinde birçok vatandaşın kaybedildiğini, doktorlardan hemşiresine, sağlık memuruna varıncaya kadar birçok sağlık çalışanının da Hakk'a uğurlandığını söyledi.

Erdoğan, kaybedilen sağlık personeli arasında profesöründen doçentine, doktoruna varıncaya kadar her kademeden doktorların, hocaların bulunduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

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"Bütün bu kovid salgını süresinde onlar hiçbir şeyden yılmadılar, hiçbir şeyden kaçınmadılar. Gerek hastanelerde gerek evlerdeki müdahalelere varıncaya kadar yoğun bir çalışmanın içerisinde oldular. Bu çalışmalar esnasında da tabii bazı bulaşlar oldu, şu oldu, vesaire ama onlar yılmadan, usanmadan bu mücadelelerini sürdürdüler. Ben tüm ölen sağlıkçı kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Şu anda hasta yatağında olanlara Rabb'imden şifalar diliyorum. Tabii bir şeyi çok açık, net söylemek lazım. Özellikle bu süre içerisinde verdikleri bu mücadeleyle Hakk'a yürüyenler inanıyorum ki sevgili Peygamberimize inşallah komşu olacaklardır. Çünkü onlar bu mücadeleyi bunun için verdiler ve şu anda da hala bu mücadeleyi, bu koronavirüs salgını boyunca sürdürüyorlar. Bu kovid salgınlarıyla bu mücadeleyi yine aynı şekilde sürdürüyorlar.

Bir de bu akşam tabii beraber iftar yaptığımız kardeşlerimiz her biri üçer kişilik gruplar halinde ev ev dolaşıyorlar ki evlere bu sağlık hizmetini götürecek kadar fedakarlık yapıyorlar. Hepsinden Allah razı olsun. Bu millet fedai can eden bir millet. Hele hele doktorlarımız zaten tababet yeminine dört dörtlük sadık kalan kardeşlerimiz. Hepsinden Allah razı olsun. Rabb'im bizleri Ramazan-ı Şerif'e kavuşturduğu gibi inşallah Ramazan Bayramı'na da kavuştursun diyorum."

Başkan Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

İftarda Başkan Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da eşlik etti.

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