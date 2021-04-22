Son dakika: Türkiye genelinde 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı | Kısıtlamadan kimler muaf olacak? Nereler açık olacak?
Son dakika gündem haberleri... Türkiye genelinde 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması hayata geçti. 23 Nisan’ın resmi tatil olması nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bugün (22 Nisan Perşembe) saat 19’da başladı. Kısıtlama 26 Nisan saat 05:00’da sona erecek. Peki, kısıtlamadan kimler muaf olacak? Nereler açık olacak? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hangi usule göre kutlanacak? İşte detaylar...
İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine "23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu gönderdiği genelgeye göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması bugün (22 NİSAN 2021) saat 19.00'da başladı.
SON DAKİKA| KISITLAMA NE ZAMAN SONA ERECEK?
Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.
Daha önce genelgeyle belirtilen "sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler listesi" aynen geçerli olacak.
NERERELER AÇIK OLACAK?
Hafta sonu 10.00-17.00 saatlerinde açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuru yemişçi ile şehirler arası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de birebir uygulanacak.
23 NİSAN NASIL KUTLANACAK?
TBMM, Anıtkabir ve Birinci Meclis'te gerçekleştirilecek tören ve kutlamalar dışında tüm il ve ilçelerde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, şu esaslara göre kutlanacak:
"Milli Eğitim Bakanlığının 6 Nisan 2021 tarihli yazısı doğrultusunda çelenk sunma törenleri fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde asgari düzeyde katılımla gerçekleştirilecek. Çelenk sunma törenleri dışında kişilerin bir araya gelmesine neden olabilecek kutlama programları yapılmayacak. Bunun yerine Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu yansıtabilecek başta kolluk araçlarından oluşmak üzere araç konvoyları, ses, ışık ve havai ışık gösterileri, mobil araçlarla gösteriler ile çevrim içi etkinliklere ağırlık verilecek."
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenlerinde görevli kişiler de tören ve kutlama programları süresiyle sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak.
Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72'nci maddeleri uyarınca İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha kurulları kararları ivedilikle alınacak.
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