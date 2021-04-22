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Son dakika: NATO Zirvesi 14 Haziran'da Brüksel'de düzenlenecek

Son dakika haberine göre... 14 Haziran'da 'de düzenlenecek. Brüksel'de yapılacak zirveye birçok devlet başkanın katılması bekleniyor.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 22.04.2021 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021
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Son dakika: NATO Zirvesi 14 Haziran'da Brüksel'de düzenlenecek

Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'nin 14 Haziran'da 'deki NATO karargahında düzenleneceğini açıkladı.

Stoltenberg, yazılı açıklamasında, hazirandaki zirvenin "Avrupa ve Kuzey Amerika arasındaki bağın cisim bulmuş hali olan NATO'yu" güçlendirmek için eşsiz bir fırsat olacağını belirtti.

Genel Sekreter Stoltenberg, müttefik ülke liderlerinin, zirvede Rusya'nın saldırgan eylemleri, terör tehdidi, siber saldırılar, yükselen ve yıkıcı teknolojiler, iklim değişikliğinin güvenlik etkisi ve Çin'in yükselişi gibi konularda kararlar alacağını bildirdi.

NATO ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getiren NATO Zirve toplantılarının sonuncusu 2018'de Brüksel'de düzenlenmişti. İttifakın kuruluşundan bu yana 28 zirve yapıldı. NATO Zirve toplantıları müttefik ülkelerden birinde düzenleniyor ve NATO Genel Sekreteri zirveye başkanlık ediyor.

NATO ZİRVESİ NEDİR?

NATO zirvesi, NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükûmet başkanlarının, ittifakın etkinlikleri ile ilgili kararlar almak için periyodik olarak bir araya geldikleri zirve toplantısı

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