Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Çankaya Köşkü'nde toplandı. Toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.
GÜNDEM DHA
Yüksek İstişare Kurulu, Başkan Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplandı.
Toplantıya kurul üyeleri İsmail Kahraman, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı. Toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.