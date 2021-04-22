Başkan Erdoğan'dan Çad Cumhurbaşkanı Itno için taziye mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Başkan Erdoğan, görüşmede, Çad Cumhurbaşkanı Itno'nun vefatından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, merhumun ailesine ve Çad halkına başsağlığı temennisinde bulundu.

Merhum Itno'nun Türkiye-Çad arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin tesisine büyük katkı sağladığını vurgulayan Başkan Erdoğan, Türkiye'nin bu zor döneminde her daim olduğu gibi Çad halkının yanında durmaya devam edeceğini ifade etti.