AstraZeneca aşısı İskoçya'da dehşet saçtı!

Sarah Beuckmann isimli genç anne, Mart ayının ortalarında birinci doz AstraZeneca aşısı oldu. Aşı uygulamasından bir hafta sonra grip benzeri semptomlar yaşadığını söyleyen kadın, bir süre sonra bacaklarında hassasiyet ve kaşınma hissetmeye başladı.

Ayak bileklerinin etrafında kızarıklıklar oluştuğunu gören kadın, kontrol için hastaneden randevu aldı. Ancak birkaç saat sonra ayak bileklerinin çevresinde içi su ve kanla dolu kabarcıklar oluştu. Bir gün içinde tüm bacaklarını kaplayan kabarcıklar, vücudunun birçok yerine de sıçradı.