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AstraZeneca aşısı İskoçya'da dehşet saçtı!

'nin koronavirüse karşı ürettiği bir kez daha gündem oldu. AstraZeneca İskoçya’nın kentinde genç kadında yan etkilere neden oldu. Aşının ardından 34 yaşındaki 'ın vücudunun çeşitli yerlerinde kırmızı kanlı kabarcıklar oluştu.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 22.04.2021
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AstraZeneca aşısı İskoçya'da dehşet saçtı!

İskoçya'nın kentinde genç kadın, 'nin ürettiği aşısını olduktan sonra korkutan yan etkiler yaşadı. Vücudunun birçok kısmında kırmızı kanlı kabarcıklar oluşan kadının bacakları, tanınmaz hale geldi. Kangren olma riskiyle karşı karşıya kalan kadının yaşadığı dram, İngiliz medyasında büyük yankı uyandırdı.

Koronavirüs aşılarının içinde en tartışmalılarından biri olan Oxford Üniversitesi'nin aşısının şoke eden yan etkileri ortaya çıkmaya devam ediyor. Daha önce kan pıhtılaşması nedeniyle birçok kişinin ölümüne neden olduğu düşünülen aşının, 'kaçış sendromu' olarak bilinen 'sistemik kılcal sızıntı sendromu'na da yol açma ihtimali gündeme gelmişti.

AMPUTE OLMA RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA KALDI

Birçok ülkenin kullanımını durdurduğunu açıkladığı aşıya ilişkin yeni bir haber, İngiliz gündemine bomba gibi düştü. Buna göre İskoçya'nın Glasgow kentinde yaşayan 34 yaşındaki genç kadın, AstraZeneca aşısı olduktan sonra korkunç yan etkiler yaşadı.

isimli genç anne, Mart ayının ortalarında birinci doz AstraZeneca aşısı oldu. Aşı uygulamasından bir hafta sonra grip benzeri semptomlar yaşadığını söyleyen kadın, bir süre sonra bacaklarında hassasiyet ve kaşınma hissetmeye başladı.

Ayak bileklerinin etrafında kızarıklıklar oluştuğunu gören kadın, kontrol için hastaneden randevu aldı. Ancak birkaç saat sonra ayak bileklerinin çevresinde içi su ve kanla dolu kabarcıklar oluştu. Bir gün içinde tüm bacaklarını kaplayan kabarcıklar, vücudunun birçok yerine de sıçradı.

Acilen hastaneye yatırılan kadın, 16 gün boyunca hastaneden kaldı. Ellerinde, yüzünde, kollarında ve kalça bölgesinde de korkunç kabarcıkların oluştuğu Beuckmann, kangren olma riskiyle de karşı karşıya kaldı.

Bacaklarının ampute edilme riskiyle korku dolu günler yaşayan genç anne, tamamen iyileşmediği halde taburcu edildi. İyileşmeyen bacakları nedeniyle yürüyemeyen Beuckmann, tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kaldı.

İngiliz medyasına konuşan uzmanlar, Beuckmann'ın yaşadığı korkunç deneyimin AsrtaZeneca'nın nadir görülen bir yan etkisi sonucu olduğunu doğruladı.

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