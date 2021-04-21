Son dakika: İçişleri Bakanlığından 23 Nisan genelgesi! 23 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması var mı?
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması” konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00’da başlayacak. Peki kısıtlamadan kimler muaf? Nereler açık? İşte merak edilen tüm detaylar...
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi.
Genelgeye göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak.
Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek.
Daha önce genelge ile belirtilen "Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi" aynen geçerli olacak.
Hafta sonu 10.00- 17.00 saatleri arasında açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de bire bir uygulanacak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anıtkabir ve Birinci Meclis'te gerçekleştirilecek tören ve kutlamalar dışında tüm il ve ilçelerde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı aşağıdaki esaslara göre kutlanacak.
- Milli Eğitim Bakanlığının 06.04.2021 tarih ve 23672112 sayılı yazısı doğrultusunda çelenk sunma törenleri fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde asgari düzeyde katılımla gerçekleştirilecek.
- Çelenk sunma törenleri dışında kişilerin bir araya gelmesine neden olabilecek kutlama programları yapılmayacak. Bunun yerine Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının coşkusunu yansıtabilecek başta kolluk araçlarından oluşmak üzere araç konvoyları, ses, ışık ve havai ışık gösterileri, mobil araçlarla gösteriler ile çevrimiçi etkinliklere ağırlık verilecek.
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenlerinde görevli olan kişiler de tören ve kutlama programları süresi ile sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İçişleri Bakanlığı genelgesi! 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? 23 Nisan Cuma günü sokağa çıkma kısıtlaması var mı?
- Paraya para demiyor! Herkes kolaylıkla yapabilir! Hibe desteği aldı kendi işini kurdu! İzmir, Mardin, Düzce...
- Başvurular çok kolay! 4.000-8.500-15.000 ve 25.000 TL sorunsuz ve hızlı kredi veren bankalar! Hemen çekebilirsiniz...
- Ramazan Bayramı'nda tam kapanma olacak mı? Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı var mı?
- SGK son dakika duyurdu! Ödeme tarihini kaçırdıysanız dikkat edin! GSS borç yapılandırma ne zaman bitiyor?
- Emekliye müjde! 1600'e de var 2250'ye de! SSK ve Bağ-Kur emekli promosyonları ne kadar?
- Sadakatsiz bu akşam var mı, yok mu? Sadakatsiz bugün neden yok, final mi yaptı? 21 Nisan Kanal D yayın akışı...
- Halkbank'tan müjde geldi! Ortalama 60 ay vade ile 6 ay ertelemeli kredi imkanı! Ve sonunda açıklandı...
- 23 Nisan'da hastane, PTT, noter ve bankalar açık mı? Cuma günü eczane, kargolar ve devlet daireleri açık olacak mı?
- Kafeler ne zaman açılacak? Restoran, kahvehane ve lokantalar 27 Nisan'da açılacak mı? Mekanlar için flaş karar...
- Galatasaray Trabzonspor maçı saat kaçta başlayacak? 2021 GS TS maçı canlı yayın hangi kanalda?
- ATA AÖF vize soruları ve cevapları sorgulama | 2021 ATA AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?