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Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın amcası vefat etti

Son dakika haberine göre 'ın amcası , yaşlılığa bağlı nedenlerle evinde hayatını kaybetti. Abdullah Erbaş'ın cenazesi yarın toprağa verilecek.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 20.04.2021
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Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın amcası vefat etti

Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan Abdullah Erbaş, yaşlılığa bağlı nedenlerle evinde vefat etti.

Abdullah Erbaş'ın cenazesi, yarın aynı mahallede toprağa verilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin ve Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, sosyal medya hesaplarından taziye mesajları yayımladı.

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