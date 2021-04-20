Korkutan mutasyon tespiti! Hayalet varyant testlerde gözükmüyor

- Çin aşısı etkisiz diyenler var?



- "65 yaşı üzeri aşılanan grupta hastane yatışları eskiye kıyasla minimum seviyede. Normalleşme sonrası hastalığa yakalanıp yatırılanların çoğu daha genç, aşısız grup. Çin veya Alman aşısı gibi bir ayrım yapılması doğru değil. Aşı karşıtlığı COVID-19'dan önce de vardı. Milyonlarca insanı aşılıyorsunuz. Birkaç ekstrem yan etki görüldü diye aşı karşıtlığının mantıkla izah edilir bir yanı olduğunu düşünmüyorum. Sinovac aşısı, geleneksel yöntemle üretilen ölü bir aşı olup, yan etki riski en az olan aşı türü. Aşının fayda sağladığını hastane yatışlarındaki yaş ortalamasından da anlıyoruz. Biontech aşısı yeni yöntemlerle üretilmiş bir aşı. Gözlemlediğimiz kadarı ile antikor yanıtı da oldukça yüksek."