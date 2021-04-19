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Son dakika: Sağlık Bakanlığı duyurdu! Koronavirüs aşılamasında 20 milyon geçildi

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 20 milyonu aştı.

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Giriş Tarihi: 19.04.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı duyurdu! Koronavirüs aşılamasında 20 milyon geçildi

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 20 milyonu aştı.

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