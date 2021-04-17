Telsiz kodlu eskortlu dolandırıcı: 10 milyon liralık vurgun yaptı! Sauna ve havuz bile var

Kamuda kısa süre çalışan Hüseyin Mesut Alver, Ankara'da elçilik olarak kullanılan Sipahi Köşkü'nü kiralayıp şirket binası yaptı. Savunma sanayisi alanında 'yerli ve milli' projeler üreteceklerini belirterek bu alanda Türkiye'nin en önemli mühendislerini de işe aldı. Telsiz kodu kullanan, koruma ordusuyla gezip, eskort eşliğinde trafiğe çıkan Alver'in, 10 milyon liralık vurgun yaptığı bildirildi.

Hürriyet'in haberine göre 'TR-STS Savunma ve Harp Sanayisi Genel Müdürlüğü' adlı bir şirket kuran Alver'in şirketine Savunma Sanayisi Başkanlığı'nın bir alt kuruluşu imajı verdiği, şirketin logosu ile tabelalarını kamu kurumu izlenimi verecek şekilde dizayn ettiği belirlendi. Savunma sanayii ile iş yapan bir çok şirket sahibini tehdit edip, "Devlet ile bağlantılı çalışıyoruz" diyerek şirketlerine el koyduğu iddia edilen Alver'in, birçok şirketin hisselerini de üzerlerine aldıkları öğrenildi. Alver'in savunma sanayisi alanında ihale kazanan birçok şirketten de komisyon aldığı belirlendi.