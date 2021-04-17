Son dakika: Bu da koronavirüs vurgunu! Özel hastanelere ‘fahiş fiyat’ isyanı: 4 gece yatış 18 bin peşinle COVID tedavisi
Türkiye'de son 24 saatte 320 bin 78 Kovid-19 testi yapıldı, 63 bin 82 kişinin testi pozitif çıktı, 289 kişi yaşamını yitirdi. Öte yandan bazı özel hastanelerin koronavirüs hastalarını yüksek tedavi ücretleriyle kabul ettiği iddiası ortalığı karıştırdı. Sosyal medyada bazı kullanıcılar tepkilerini dile getirirken bir hasta yakını, “Bir özel hastane COVID hastamızı en az 4 gece yatıracaklarını söyleyip 18 bin TL’lik ücreti peşin istedi” diye isyan etti.
Son günlerde özel hastanelerin, COVID-19 hastalarını 'en az 4 gün yatış' şartıyla gecelik 4 bin TL gibi yüksek tedavi ücretleri ile kabul ettiği iddiaları sıkça gündeme getiriliyor. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki mesajları attı.
Ankara'da bir özel hastanede gecelik 8 bin Türk Lirası'na varan yüksek rakamlar istendiğini söyleyen bir vatandaşın yanı sıra birçok hasta yaşadığı benzer olayları paylaştı. Hürriyet'in haberine göre bir hasta yakını ise başından geçenleri şu sözlerle anlattı:
"Oksijeni çok düşen ve nefes almakta zorlanan hastamız için bir özel hastaneyi aradığımda numaramızı istediler. Daha sonra bize geri dönüş sağlayacaklarını belirttiler. Aradıklarında bir hastane çalışanı 18 bin TL peşin olarak aldıklarını ve hastanın 4 gece yatması gerektiğini belirtti. Uzun uğraşlar sonucu devlet hastanelerinde yer bulabildik ve hastamızı yatırdık."
'EK ÜCRET ÖDEMEYİN'
Konuyla ilgili benzer pek çok hasta hikayesi duyduklarını ifade eden İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Güray Kılıç, şu uyarılarda bulundu: "Buna dair çok şey duyuyoruz ancak denetleme mekanizması çalıştırılmalı. Sağlık Uygulama Tebliği'ne göre normalde belirlenen fiyatın 2 katına kadar özel hastanelerin ek ödeme alma hakkı var. Ancak bu COVID-19 için geçerli değil. Tebliğde (SUT) COVID-19 ilave ücret alınmayacak hastalıklar listesine alındı. Bu nedenle SGK anlaşmalı özel hastanelerin hiçbir ilave ücret almaması gerekiyor. Beraberinde de pandemi paketi tanımlandı. Özel hastaneler COVID-19 hastalarını yatırdıkları an SGK'dan bir tedavi ücreti alıyor. Şu anda insanlar çaresiz. COVID-19 için vatandaşlardan hiçbir ödeme talep edilmemesi gerekiyor."
24 SAATTE 63 BİN 82 YENİ VAKA
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 320 bin 78 Kovid-19 testi yapıldı, 63 bin 82 kişinin testi pozitif çıktı, 289 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 915 oldu.
Son 24 saatte 56 bin 510 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 591 bin 550'ye yükseldi. Test sayısı 43 milyon 148 bin 200'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 150 bin 39, vefat sayısı 35 bin 320, ağır hasta sayısı 3 bin 205 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 56,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
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