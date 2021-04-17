Son dakika: Bu da koronavirüs vurgunu! Özel hastanelere ‘fahiş fiyat’ isyanı: 4 gece yatış 18 bin peşinle COVID tedavisi

'EK ÜCRET ÖDEMEYİN'

Konuyla ilgili benzer pek çok hasta hikayesi duyduklarını ifade eden İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Güray Kılıç, şu uyarılarda bulundu: "Buna dair çok şey duyuyoruz ancak denetleme mekanizması çalıştırılmalı. Sağlık Uygulama Tebliği'ne göre normalde belirlenen fiyatın 2 katına kadar özel hastanelerin ek ödeme alma hakkı var. Ancak bu COVID-19 için geçerli değil. Tebliğde (SUT) COVID-19 ilave ücret alınmayacak hastalıklar listesine alındı. Bu nedenle SGK anlaşmalı özel hastanelerin hiçbir ilave ücret almaması gerekiyor. Beraberinde de pandemi paketi tanımlandı. Özel hastaneler COVID-19 hastalarını yatırdıkları an SGK'dan bir tedavi ücreti alıyor. Şu anda insanlar çaresiz. COVID-19 için vatandaşlardan hiçbir ödeme talep edilmemesi gerekiyor."