Diyanet açıkladı: Gusül abdesti almadan oruç tutulur mu? Cünüp iken tutulan oruç geçerli mi?

Gusül abdesti almadan oruç tutulur mu? Cünüp iken tutulan oruç geçerli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan orucu ibadetinin yerine getirildiği şu günlerde orucu bozan ve bozmayan durumlar da merak edilerek Müslüman alemi tarafından araştırılır oldu. İşte, gusül abdesti almadan oruç tutulur mu? Cünüp iken tutulan oruç geçerli mi?

CÜNÜP İKEN ORUÇ TUTULUR MU?

Cünüplük oruç tutmaya engel değildir. İster cünüp olmayı gerektiren hâl, oruca başlanmadan gerçekleşmiş olsun, ister ihtilam olma gibi orucu bozmayan bir sebeple oruçlu iken gerçekleşmiş olsun fark etmez. Ancak cünüp olan kişi, bir an önce yıkanıp temizlenmelidir. Cünüp iken üzerinden bir namaz vakti geçmemelidir. Guslün bir namaz vaktinden daha fazla süreyle ertelenmesi günahtır. Çünkü geciktirilirse namaz terk edilmiş olur (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 372).