Diyanet açıkladı: Gusül abdesti almadan oruç tutulur mu? Cünüp iken tutulan oruç geçerli mi?
Gusül abdesti almadan oruç tutulur mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayında oruç tutmak isteyen vatandaşların araştırmaları hız kazandı. Diyanet’e göre Cünüp iken tutulan oruç geçerli mi? Ramazan ayının ilk gün idrak edilirken Müslüman alemi oruç ibadetini yerine getirmeye başladı. İşte, gusül abdesti almadan oruç tutulur mu? Cünüp iken tutulan oruç geçerli mi?
Gusül abdesti almadan oruç tutulur mu? Cünüp iken tutulan oruç geçerli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan orucu ibadetinin yerine getirildiği şu günlerde orucu bozan ve bozmayan durumlar da merak edilerek Müslüman alemi tarafından araştırılır oldu. İşte, gusül abdesti almadan oruç tutulur mu? Cünüp iken tutulan oruç geçerli mi?
CÜNÜP İKEN ORUÇ TUTULUR MU?
Cünüplük oruç tutmaya engel değildir. İster cünüp olmayı gerektiren hâl, oruca başlanmadan gerçekleşmiş olsun, ister ihtilam olma gibi orucu bozmayan bir sebeple oruçlu iken gerçekleşmiş olsun fark etmez. Ancak cünüp olan kişi, bir an önce yıkanıp temizlenmelidir. Cünüp iken üzerinden bir namaz vakti geçmemelidir. Guslün bir namaz vaktinden daha fazla süreyle ertelenmesi günahtır. Çünkü geciktirilirse namaz terk edilmiş olur (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 372).
ORUÇLU İKEN GUSÜL ABDESTİ ALINIR MI?
Oruç için sahura kalktınız ve sahurunuzu yaptınız fakat boy abdesti almanız gerekiyor. Uyudunuz ve uyumadan önce orucunuz için niyet ettiniz sabah kalktığınızda boy abdestinizi alabilirsiniz. Alırken bir miktar dikkat etmeniz önemlidir. Ağıza su verildiğinde gargara yaparken boğazınıza suyun kaçmamasına özen gösterin. Burnunuzdan suyu çekerken genzinize gitmemesi için dikkatli davranın. Kısacası oruçluyken boy abdesti almanızda bir sorun yoktur.
BOY ABDESTİ NASIL ALINIR?
Diğer adı gusül abdestidir, manen ve maddi bir şekilde temizlenme ibadetidir. Gusül alınması gereken özel durumlar vardır ve gusül alınmadığı takdirde yapılan ibadetler geçersiz sayılır. Bu nedenle oldukça önemlidir. Kişi buna dikkat etmelidir. Peki gusül abdesti nasıl alınır?
Gusül abdesti almak isteyen kişi besmele çekerek sol ayağı ile abdest alacağı yere adım atar.
'Niyet ettim Allah rızası için gusül abdesti almaya' şeklinde niyet eder.
Eller bileklere kadar yıkanır ve ardından edep yerleri sol elle temizlenir.
Sağ avuçla ağıza su verilir ve ağız çalkalanır. Boğazlarınızı da çalkalamayı unutmayın. Bu işlemi üç kez tekrarlayın.
Sağ avuçla burna su verilir ve sol elle burun çekilir. Bu işlem 3 kez tekrarlanır.
Abdest alındıktan sonra önce başa daha sonra sağ sonra da sol omuza su dökülür. Bu işlem de üç kez tekrarlanır. Vücutta tek bir iğne ucu kadar kuru yer kalmayacak şekilde yıkanmalıdır. Kulaklara, kulak deliklerine özellikle dikkat edilmelidir.
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