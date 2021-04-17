Bugün kaça kadar yasak var? 17 Nisan Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? Hafta sonu kısıtlaması...
Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı başladı. 17 Nisan sokağa çıkma yasağının saat kaça kadar olacağını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden detayları araştırıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, bugün kaça kadar yasak var? 17 Nisan Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? Hafta sonu kısıtlaması nasıl olacak? İşte haberin detayları...
Bugün kaça kadar yasak var? Kovid-19 tedbirleri kapsamında yurt genelinde bazı kısıtlamalar uygulanıyor. Kabine Toplantısı'nda alınan kararların ardından kısıtlamaların detayları açıklanmıştı. Ramazan ayında uygulanacak kısmi kapanma kapsamında hafa sonu kısıtlamasının nasıl olacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, bugün kaça kadar yasak var? 17 Nisan Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? Hafta sonu kısıtlaması nasıl olacak? İşte cevaplar...
BUGÜN KAÇA KADAR YASAK VAR? (17 NİSAN CUMARTESİ)
Kısmi kapanma kapsamında, Türkiye genelinde 16 Nisan Cuma günü saat 19.00 itibarıyla başlayan, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 19 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.
HAFTA SONU MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.
Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek.)
65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilecek.
HAFTA SONU ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI VAR MI?
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecek.
Hafta içi 19.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise cuma günü saat 19.00'da başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Herhangi bir zorunlu hali bulunmayan kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirler arası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacak. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirler arası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.
ZORUNLU HALLER SAYILACAK DURUMLAR
- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
- Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 8 kişi),
- Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
- ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,
- Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
- Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
- Ceza infaz kurumlarından salıverilen, Belirtilen bu durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecek.
İLLERİN GİRİŞ-ÇIKIŞLARINDA KONTROL NOKTALARI OLUŞTURULACAK
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahat kısıtlamasının etkinliğinin artırılması amacıyla şehirlerin tüm giriş ve çıkışlarında (iller arası koordinasyon sağlanmak kaydıyla) kontrol noktaları oluşturulacak. Özel araçlarla seyahat edenlerin muafiyet kapsamında olup olmadıkları muhakkak tetkik edilecek ve geçerli bir mazereti/muafiyeti bulunmayan kişilerin şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecek.
İGA'DAN AÇIKLAMA
İGA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan kısmi kapanma kararı nedeniyle uçuşu olan yolcuların seyahat belgeleri ile İstanbul Havalimanı'na ulaşım sağlayabileceklerini bildirdi.
İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bugünden itibaren Kovid-19 önlemleri kapsamında kısmi kapanmanın gerçekleştirileceği belirtildi.
Açıklamada, "Kısmi kapanma sürecinde yolcularımız seyahat belgelerini ibraz ederek, havalimanı ulaşımlarını sağlayabilirler. Sağlıklı ve güvenli uçuşlar dileriz." denildi.
UÇUŞLAR İPTAL Mİ?
Şehirler arası seyahat kısıtlamasının getirilmesinin ardından THY ve Pegasus'tan resmi açıklama geldi.
THY'DEN AÇIKLAMA
Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada "Değerli yolcularımız; 14 Nisan 2021 itibarıyla uygulanacak kısıtlama süresince yolcularımız seyahat belgelerini ibraz ederek havalimanı ulaşımlarını sağlayabilirler. Sağlıklı ve güvenli uçuşlar dileriz." denildi.
PEGASUS'TAN AÇIKLAMA
Pegasus ise "14 Nisan 2021 itibarıyla uygulanacak olan 14 günlük kısmi kapanma sürecinde uçuşu olan misafirlerimiz, seyahatlerine ait belgeleri ile uçuşlarını güvenle gerçekleştirebilirler." açıklamasını yaptı.
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