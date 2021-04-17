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Başkan Erdoğan Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi ve Barbaros Hayrettin Paşa Camii inşaatını inceledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi ile Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde incelemelerde bulundu.Başkan Erdoğan, burada incelemelerde bulunarak, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Giriş Tarihi: 17.04.2021 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021
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Başkan Erdoğan Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi ve Barbaros Hayrettin Paşa Camii inşaatını inceledi

Başkan Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı 'ın vefatının 28. yılı dolayısıyla Topkapı'daki Anıt Mezar'da düzenlenen anma törenine katıldıktan sonra merhum Başbakan , Dışişleri Bakanı , Maliye Bakanı ve 37. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Doğan'ın mezarlarını ziyaret etti.

Buradan geçtiği 'nde Hasankeyf-2 Köprüsü Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katılan Erdoğan, daha sonra 2019 yılında temeli atılan Maltepe'deki Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi inşaat alanını ziyaret etti.

Başkan Erdoğan, burada incelemelerde bulunarak, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Erdoğan'a, Çevre ve Şehircilik Bakanı , Kültür ve Turizm Bakanı , Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, AK Parti İstanbul İl Başkanı ve Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. da eşlik etti.

BAŞKAN ERDOĞAN VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Başkan Erdoğan, külliye şantiyesinden ayrıldıktan sonra yol üzerinde durarak vatandaşlarla sohbet etti.

LEVENT CAMİİ'NDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Başkan Erdoğan bu kez de Levent'te yapımı devam eden Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde durdu.
Burada incelemelerde bulunan Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı.
Başkan Erdoğan daha sonra Huber Köşkü'ne geçti.
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