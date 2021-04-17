Başkan Erdoğan Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi ve Barbaros Hayrettin Paşa Camii inşaatını inceledi

LEVENT CAMİİ'NDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Başkan Erdoğan bu kez de Levent'te yapımı devam eden Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde durdu.

Burada incelemelerde bulunan Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Erdoğan daha sonra Huber Köşkü'ne geçti.