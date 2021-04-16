Son dakika: İstanbul'da tüm mağaza ve dükkanların kapanma saati değişti

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul'da tüm mağaza ve dükkanların kapanma saati 17.30 olacağını söyledi.

Avdagiç, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İstanbul Valimiz ile yapılan son görüşmede alınan bilgiye göre tüm mağaza ve dükkanların kapanma saati 17.30 olacaktır. Bu sayede mesai çıkışından sonra sokağa çıkış yasağı öncesi alışveriş için makul bir süre sağlanmıştır. Pandemiyi beraber yeneceğiz." dedi.