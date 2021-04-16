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Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik operasyonda yeni gelişme! 10 kişi gözaltına alındı!

'in ele başı olduğu organize suç örgütüne yönelik gözaltına alınan 49 şüpheliden 10'unun tutuklanmasına karar verildi. Hakimlik ayrıca 7 şüphelinin ise adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasına hükmetti. 9 Nisan'da düzenlenen operasyonda 54 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Giriş Tarihi: 16.04.2021 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021
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Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik operasyonda yeni gelişme! 10 kişi gözaltına alındı!

merkezli 7 ilde, 'in elebaşı olduğu belirtilen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 49 şüpheliden 10'u tutuklandı.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLER TAMAMLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 9 Nisan'da düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 49 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından 'na sevk edildi.

NÖBETÇİ HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİLER

Burada soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan 49 şüpheliden 32'si ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 17 şüpheli ise tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, sevk edilen 17 şüpheliden 10'unun "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olma", "nitelikli yağma" ve "6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından tutuklanmalarına karar verdi.

Hakimlik, 7 şüphelinin ise adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul merkezli 7 ilde Sedat Peker'in elebaşı olduğu belirtilen organize suç örgütüne yönelik 9 Nisan'da düzenlenen operasyonda 54 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Şüphelilerden 4'ünün dün adliyeye sevk edildiği, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan bu kişilerden zabıta komiseri Hamit K. ile bir iş insanının tutuklandığı öğrenildi.

Öte yandan Kovid-19 testi pozitif çıkan 1 şüpheli ise gözetim merkezinde tutuluyor.

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