Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik operasyonda yeni gelişme! 10 kişi gözaltına alındı!

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, sevk edilen 17 şüpheliden 10'unun "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olma", "nitelikli yağma" ve "6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından tutuklanmalarına karar verdi.