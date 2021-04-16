MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan PKK/KCK'lı yakalandı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne hudut hattında yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 1 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahsın PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi" denildi.

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