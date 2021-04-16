İstanbul'da alarm verildi! 18 bin polis görev yapacak!
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında 18 bin 805 polis ve 2 bin 357 jandarmanın görev yapacağını açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hafta sonunda 18 bin 805 polis ve 2 bin 357 jandarma ile sahada olacaklarını bildirdi.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'umuzda bu hafta sonu 18.805 polis ve 2.357 jandarma ile sahadayız." bilgisini verdi.
Yerlikaya, ayrıca sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarını, konaklama tesisleri tedbirlerini, iş yerleri açılış ve kapanış saatlerinin denetlenmesini mülki idare amirleriyle değerlendirdiklerini aktardı.
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