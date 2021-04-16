Fahrettin Altun'dan taziye mesajı

Altun yayınladığı mesajda;

"Hakkari'de görevi başında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan kahraman askerimiz Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın'a Allah'tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Hakkari'de görevi başında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan kahraman askerimiz Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın'a Allah'tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 16, 2021