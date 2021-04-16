16 Nisan 2021, Cuma
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Fahrettin Altun'dan taziye mesajı

İletişim Başkanı , 'de şehit düşen Piyade Uzman Çavuş için sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı yayınladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.04.2021
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Fahrettin Altun'dan taziye mesajı

Altun yayınladığı mesajda;

"Hakkari'de görevi başında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan kahraman askerimiz Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın'a Allah'tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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