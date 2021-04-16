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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan son dakika 128 Milyar Dolar yanıtı! "Kaybolan bir kuruşumuz dahi yok"

İletişim Başkanı sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklamasında “ Kayıp” iftirasına karşı ısrarla hakikati söylemeye devam edeceğiz; 1.Kaybolan tek 1 kuruşumuz dahi yok. 2. Tüm işlemler ve rakamlar şeffaf bir şekilde ortadadır. Türkiye, tüm yalan ve iftira kampanyalarına rağmen istikrarla büyüyecek!" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 16.04.2021 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan son dakika 128 Milyar Dolar yanıtı! Kaybolan bir kuruşumuz dahi yok

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklamasında Türkiye gündemindeki "128 Milyar dolar" iddialarına yanıt verdi.

Altun paylaşımında "128 Milyar Dolar Kayıp" iftirasına karşı ısrarla hakikati söylemeye devam edeceğiz; 1. KAYBOLAN TEK 1 KURUŞUMUZ DAHİ YOK. 2. TÜM İŞLEMLER VE RAKAMLAR ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE ORTADADIR. Türkiye, tüm yalan ve iftira kampanyalarına rağmen istikrarla büyüyecek!" ifadelerini kullandı.

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