Son dakika: Zeynep Şenpınar cinayetinde son dakika gelişmesi! Boksör sevgili için flaş karar
Sevgilisi Zeynep Şenpınar'ı vahşice öldüren Selim Ahmet Kemaloğlu için istenen cevap belli oldı. 20 Nisan'da yapılacak olan duruşma öncesi savcılık mütalaasını verdi. Sevgilisi Zeynep Şenpınar'ı öldüren Selim Ahmet Kemaloğlu hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi.
Muğla'da, kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı vahşice katleden ardından da aynı bıçakla kendisini yaralayan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu'nun, 20 Nisan'da yapılacak olan duruşma öncesi, savcılık mütalaasını verdi.
Buna göre savcılık, "Canavara hisle eziyet çektirerek kasten öldürme suçu eylemine uyduğundan" ağırlaştırılmış müebbet istedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Muğla'da, kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı vahşice katleden ardından da aynı bıçakla kendisini yaralayan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu'nun 20 Nisan'da yapılacak olan duruşma öncesi, savcılık mütalaasını verdi. Savcılık mütalaada , sanık hakkında canavara hisle eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi.
NE OLMUŞTU?
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden 2019 yılında mezun olan Zeynep Şenpınar, geçen 24 Mayıs'ta boksör erkek arkadaşı Selim Ahmet Kemaloğlu'nun Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'ndeki evine gitti.
Burada, ikili arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Selim Ahmet Kemaloğlu, kavga sırasında Şenpınar'ı dövüp, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
Kendini de yaralayan Kemaloğlu, ardından da sağlık ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.
Ardından tedavi edilen katil, tutuklandı.
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