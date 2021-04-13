Son dakika: Uçuşu olan yolcular kısıtlamadan muaf mı? THY'den flaş açıklama

Türkiye'de "kısmi kısıtlama" dönemine geçilmesinin ardından uçuşu olan yolcular hakkında THY'den flaş bir açıklama geldi.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptığı açıklamada "Değerli misafirlerimiz; Sizi, sağlığınızı koruyarak bulutların üzerine taşımaya devam ediyoruz. Uçuşu olan misafirlerimiz seyahat belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler." ifadelerini kullandı.