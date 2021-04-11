Son dakika: Mavi Vatan'da atılan adımlar Yunan'ı panikletti! Yunan televizyonundan Türkiye’ye övgü: Türkiye savunma sanayiinde her şeyi yapıyor! Biz ise…

Yunan spiker, Türkiye'nin hem Ege hem de Akdeniz'de giderek güçlendiğinin de altını çizdi: "Türkiye Muhteşem Süleyman'ın (Kanuni Sultan Süleyman) sahip olduğu deniz stratejisini yeniden inşa ediyor. Biz kör müyüz neden bunları yapmıyoruz? Şimdilik yapabileceğimiz tek şey başkalarını izlemek ve 'sorun değil çok hızlı gitmiyorlar' demek. Evet ama 8 yıl içinde 4 korvet yaptılar ve yenisine başladılar. Ayrıca şimdiden 6 denizaltı inşa ediyorlar. Sürekli yeni projeleri var."