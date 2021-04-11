Son dakika: Mavi Vatan'da atılan adımlar Yunan'ı panikletti! Yunan televizyonundan Türkiye’ye övgü: Türkiye savunma sanayiinde her şeyi yapıyor! Biz ise…
Son dakika haberi... Türkiye'nin savunma sanayinde attığı yerli ve milli adımlar Yunanistan'da yakından takip ediliyor. Hazırlanan özel bir programda Türkiye'nin hava ve deniz kuvvetlerinin güçlenmesi ve yakında envantere girecek projeler anlatıldı. Yunan hükümetinin politikaları sert sözlerle eleştirildi.
Türkiye'nin Mavi Vatan'da attığı adımlar Yunanistan'da paniğe neden oldu.
"TÜRKİYE HER ŞEYİ YAPIYOR"
Yunan Blue SKY kanalının spikeri Türkiye'nin savunma sanayindeki yerli ve milli adımlarını gündeme taşıdı. Spiker, "Türkiye her şeyi yapıyor, Türkiye savaş gemileri yapıyor, Türkiye silah sistemleri geliştiriyor. Biz ise Mirage 2000 uçakları için fren sistemi almayı başarı olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.
Yunan spiker, Miçotakis hükümetinin silahlanma politikasını sert sözlerle eleştirdi. Türkiye'yi örnek gösterdi. Yunan spiker, "Türklerin kendi silah sistemlerine takmak için hazır ramjet motorları var. Hava-Kara ve Kara-Kara füzeleri var. Bunlar Doğu Akdeniz'deki savaşın seyrini değiştirecek şeyler. Biz ise nihayet Mirage'lar için fren almayı kutluyoruz." dedi.
Yunan spiker, Türkiye'nin hem Ege hem de Akdeniz'de giderek güçlendiğinin de altını çizdi: "Türkiye Muhteşem Süleyman'ın (Kanuni Sultan Süleyman) sahip olduğu deniz stratejisini yeniden inşa ediyor. Biz kör müyüz neden bunları yapmıyoruz? Şimdilik yapabileceğimiz tek şey başkalarını izlemek ve 'sorun değil çok hızlı gitmiyorlar' demek. Evet ama 8 yıl içinde 4 korvet yaptılar ve yenisine başladılar. Ayrıca şimdiden 6 denizaltı inşa ediyorlar. Sürekli yeni projeleri var."
Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği projelere ise ayrı bir yer ayrıldı programda.
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