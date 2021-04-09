Ramazan ayına yeni tedbirler! Bilim Kurulu üyesinden kritik Ramazan uyarısı

Son dakika verilerine göre 37 bin 914 kişinin daha tedavisi ya da karantina süresinin sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 232 bin 892'ye ulaştı.

Bu arada haftalık verilere göre de hastalarda zatürre oranı yüzde 3.1, yatak doluluk oranı yüzde 55.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66.5, ventilatör doluluk oranı yüzde 33 olarak gerçekleşti. Türkiye'de önceki gün yeni vaka sayısı 54 bin 740 olmuştu.