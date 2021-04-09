Ramazan ayına yeni tedbirler! Bilim Kurulu üyesinden kritik Ramazan uyarısı
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun anbean takip ettiği günlük koronavirüs vaka sayılarına ilişkin güncel veriler açıklandı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, artan vaka sayısına ilişkin önemli uyarılarda bulunurken, Ramazan ayıyla ilgili kritik açıklamalar yaptı.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun anbean takip ettiği günlük koronavirüs vaka sayılarına ilişkin güncel veriler açıklandı. Bu kapsamda Türkiye'de risk durumu ve günlük koronavirüs rekoru hali devam ederken kritik son dakika açıklamaları geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta açıkladığı yeni tedbirlere ilişkin özellikle Ramazan ayı konusu daha büyük önem kazandı.
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, artan vaka sayısına ilişkin uyarılarda bulundu. Çalışkan şunları söyledi:
RİSK GRUBU ANTİKORLU OLMAK ÜZERE AMA...
Yakın bir sürede yüksek risk grubunda bulunan hastalarımızın tamamı ikinci dozdan sonra yüksek antikora sahip olacak. Tedbirler ve haziranda yaygın aşılamayla yaz aylarına daha rahat şekilde girebilir, kontrollü sosyal yaşama geçebiliriz.
YÜZ YÜZE EĞİTİMDE 2 SINIF DIŞINDA EVE GEÇİLİRSE DÜZELİR
Çok yüksek riskli illerde yüz yüze eğitimin yalnızca 8 ve 12. sınıflar için yapılması salgının yayılmasını önler. Öğretmenlerin aşılanma oranı yüzde 20. Bu oran daha da yükselecek.
TEDBİRLER BAĞIŞIKLIĞI YÜZDE 70 OLANA KADAR DEVAM ETMELİ
Toplumsal bağışıklık yüzde 70'e yükselene kadar tedbirlere devam edilmeli. 1 ayda vakalar 10, ölümler 5 kat arttı.
SEYAHAT YASAĞI GELEBİLİR
Vaka sayılarını düşürmek için şehirlerarası seyahatlere kısıtlama getirilebilir. Sokağa çıkma yasağının süreleri değiştirilebilir.
RAMAZAN AYI İÇİN KRİTİK UYARI
Kademeli mesaiye geçiş, toplu taşımada oturma düzeninde seyreltilmeye geçilmesi, iftar sofralarının kalabalıktan uzak yapılması, aile ziyaretlerinin askıya alınması vaka sayılarını belirgin ölçüde düşürebilir.
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS VAKALARINDA KIRMIZI ALARM DÜZEYİ
Türkiye'de dün test yapılan 304 bin 492 kişiden 55 bin 941'ine Kovid- 19 tanısı konulurken, 258 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 2 bin 316 oldu. Toplam vaka 3 milyon 689 bin 866'ya, toplam vefat 33 bin 201'e yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 615 olarak açıklandı.
Son dakika verilerine göre 37 bin 914 kişinin daha tedavisi ya da karantina süresinin sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 232 bin 892'ye ulaştı.
Bu arada haftalık verilere göre de hastalarda zatürre oranı yüzde 3.1, yatak doluluk oranı yüzde 55.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66.5, ventilatör doluluk oranı yüzde 33 olarak gerçekleşti. Türkiye'de önceki gün yeni vaka sayısı 54 bin 740 olmuştu.
Öte yandan koronavirüste bulaştırıcılık süresinin mutasyon ile birlikte 10 günden 13 güne çıktığı belirtildi ve bu kapsamda bilim kurulunun uygulanan karantina süresiyle ilgili yeni önerilerinin olabileceği aktarıldı.
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