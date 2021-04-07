Türk boğazlarında yeni dönem! O gemiler geçemeyecek



Türk Boğazları'ndan geçmek isteyen gemilerin kaptanları, donatanları ya da yetkilendirilmiş acenteleri vasıtasıyla bildirilen Seyir Planı-1 Raporu'nda bu tanım kapsamına giren tehlikeli yükün net ve doğru bir şekilde bildirilmesi gerektiği ifade edildi.