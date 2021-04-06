Suriye Haseke'de şehit ve yaralılar var iddiasına yalanlama: İddialar gerçeği yansıtmamaktadır

YALANIN KAYNAĞI NERESİ?

Rus haber ajansı RIA Novosti'nin geçtiği yalan haberi FETÖ'nün Rusya imamı Kerim Has, Twitter'dan paylaştı. Has yaptığı paylaşımda "Rusya'nın devlet haber ajansı RIA Novosti, yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, Suriye'nin Haseke ilçesi tarafındaki Türk askeri üssünde bir patlama yaşandığını, hayatını kaybeden ve yaralanan asker sayısının 12 olduğunu söylüyor." ifadeleriyle yalan haberi duyurdu.

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