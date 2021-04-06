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Suriye Haseke'de şehit ve yaralılar var iddiasına yalanlama: İddialar gerçeği yansıtmamaktadır

Rusya'nın devlet haber ajansı RIA Novosti tarafından yayınlanan ve yerel kaynaklara dayandırılan haberde, Suriye'nin Haseke ilçesi tarafındaki Türk askeri üssünde bir patlama yaşandığını, hayatını kaybeden ve yaralanan asker sayısının 12 olduğuna yönelik haber tarafından yalanlandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 06.04.2021 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021
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Suriye Haseke'de şehit ve yaralılar var iddiasına yalanlama: İddialar gerçeği yansıtmamaktadır

"Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait gözlem noktası yakınlarında mayın patlaması sonucu ve yaralıların olduğuna" yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Güvenlik kaynaklarınca, sosyal medyada, "Haseke kırsalında TSK'ye ait gözlem noktası yakınlarında mayın patlaması sonucu şehit ve yaralıların olduğuna yönelik" iddiaların doğru olmadığı belirtildi.

YALANIN KAYNAĞI NERESİ?

Rus haber ajansı RIA Novosti'nin geçtiği yalan haberi FETÖ'nün Rusya imamı Kerim Has, Twitter'dan paylaştı. Has yaptığı paylaşımda "Rusya'nın devlet haber ajansı RIA Novosti, yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, Suriye'nin Haseke ilçesi tarafındaki Türk askeri üssünde bir patlama yaşandığını, hayatını kaybeden ve yaralanan asker sayısının 12 olduğunu söylüyor." ifadeleriyle yalan haberi duyurdu.

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