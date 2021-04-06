Alaca, savunmasında, illegal herhangi bir programa katılmadığını ve HDP'nin tüzüğüne göre faaliyet yürüttüğünü ifade ederek, "HDP'nin seçilmişlerinin bulunduğu programlar dışında başka bir programa katılmadım, suçlamaları kabul etmiyorum. Yaptığım telefon görüşmeleri, belediyenin çalışmalarına yönelikti, illegal hiçbir faaliyetin içinde olmadım. Tüm gücümle Kars Belediyesi için neler yapabilirim diye çalıştım, tahliyemi talep ediyorum." dedi.