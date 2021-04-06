AstraZeneca aşısı ölüme mi sürüklüyor? Araştırmanın sonuçları açıklandı
Birçok ülkede durdurulan AstraZeneca aşısı üzerinde yapılan incelemelerin sonuçları açıklandı. İngiltere'de AstraZeneca aşısını olan 7 kişinin kan pıhtılaşması nedeniyle öldüğü belirtilmişti. AstraZeneca üzerinde yapılan araştırmanın sonuçları dünyayı korkuttu.
Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı son haftalarda aşı uygulanan kişilerde görülen ciddi yan etkiler yüzünden tartışmaların odağı haline gelmişti. AstraZeneca aşısında "kan pıhtısı" nedeniyle patlak veren kriz durulmuştu. Ancak geçtiğimiz günlerde İngiltere'de, bu aşıyı olan 7 kişinin daha kan pıhtısı nedeniyle öldüğü açıklanmıştı.
Daha önce aşının yararının zararından daha fazla olduğunu söyleyen ve aşılanmayı askıya alan ülkelere çağrı yapan Avrupa İlaç Ajansı (EMA), bugün yaptığı açıklamada, "AstraZeneca aşısı ile kan pıhtılaşması arasında bir bağlantı tespit edildi ancak nedeni henüz netleştirilemedi" dedi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da Kovid-19'a karşı geliştirilen AstraZeneca aşının faydalarının zararlarından daha çok olduğunu belirterek, ülkelere aşıyı kullanmaya devam etme çağrısında bulunmuştu.
NEDEN BAZI ÜLKELER ASTRAZENECA AŞISINI DURDURDU?
Birçok Avrupa ülkesi Oxford/AstraZeneca aşısını durdurma kararı aldı. Aslında şöyle ifade etmek daha doğru olabilir; Almanya kararı açıkladı ve Fransa, İspanya, İtalya, Danimarka, Norveç ve İrlanda da onu takip etti. Bu kararın gerekçesi ise aşı olan bazı kişilerde çeşitli kan pıhtılaşması sorunları yaşanması.
HOLLANDA, OXFORD-ASTRAZENECA AŞISININ KULLANIMINI TAMAMEN DURDURDU
Hollanda'nın Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımını tamamen durdurduğu bildirildi.
Hollanda medyasında çıkan haberde, belediyelere bağlı Sağlık Hizmetleri Birliği (GGD GHOR) yetkilisi, gelen raporlardaki yan etkiler ve ölümler sebebiyle AstraZeneca aşısının kullanımının tamamen durdurulduğunu açıkladı.