AstraZeneca aşısı ölüme mi sürüklüyor? Araştırmanın sonuçları açıklandı

NEDEN BAZI ÜLKELER ASTRAZENECA AŞISINI DURDURDU?

Birçok Avrupa ülkesi Oxford/AstraZeneca aşısını durdurma kararı aldı. Aslında şöyle ifade etmek daha doğru olabilir; Almanya kararı açıkladı ve Fransa, İspanya, İtalya, Danimarka, Norveç ve İrlanda da onu takip etti. Bu kararın gerekçesi ise aşı olan bazı kişilerde çeşitli kan pıhtılaşması sorunları yaşanması.