FETÖ'den aranan emniyet müdürü Yalova'da yakalandı
Yalova'da FETÖ/PDY üyesi olmaktan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan eski 3. sınıf emniyet müdürü R.B. Yalova'da yakalandı.
GÜNDEM DHA
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Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan eski 3'üncü sınıf emniyet müdürü R.B.'nin Yalova'da olduğunu belirledi.
Ekipler, 2 Nisan Cuma günü, Yalova'daki evinin etrafında dolaşırken, operasyonla yakaladı. R.B., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.