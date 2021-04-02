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Son dakika: MSB duyurdu! Yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan biri DEAŞ'lı 2 kişi yakalandı

Son dakika haberine göre , yasa dışı yollarla 'den yurda girmeye çalışan biri DEAŞ'lı 2 kişinin 'da yakalandığını duyurdu.

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Giriş Tarihi: 02.04.2021 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021
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Son dakika: MSB duyurdu! Yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan biri DEAŞ'lı 2 kişi yakalandı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Kahraman Hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize yönelik bir terörist geçişi daha başarılı şekilde önledi. Yasa dışı yollardan ülkemize girmeye çalışan ve Şanlıurfa'daki hudut personelimizin dikkati sayesinde yakalanan 2 kişiden birinin DEAŞ'lı terörist olduğu belirlendi" denildi.

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